Продавец автомобилей: с кризисом чипов лучше справляются азиатские производители

Если в первом квартале 2021 года доля автомобилей азиатского происхождения в Эстонии составляла около 39% от всего рынка, то в этом году данный показатель уже превысил 45%. В свою очередь, доля европейских производителей в прошлом году (61%) сегодня снизилась до 54%. Скорее всего, в результате войны в Украине и обусловленных ей проблем в цепи поставок, рыночная доля азиатских производителей на автомобильном рынке Эстонии увеличится еще больше.

«Сегодняшняя статистика пока еще отражает только кризис, связанный с чипами. Сложности с поставками, обусловленные войной между Украиной и Россией, в нынешней статистике пока еще не отражены, так как затронутые войной автомобильные заводы были вынуждены остановить линии в марте, и последствия этого мы начнем наблюдать в статистике с задержкой в пару месяцев», – прокомментировал менеджер по продажам Topautо Янек Эскор.

Эскор прогнозирует, что в результате войны количество машин европейских производителей снизится еще больше, так как в Украине производятся жгуты проводов, предназначенные главным образом для европейских автомобилей, и последствия войны скажутся на поставках уже в ближайшее время.

«До 50% производимых в Украине жгутов проводов экспортировалось в Германию и Польшу, и это означает, что проблемы больше всего затронут именно немецких производителей. Нехватка проводов является настолько острой, что, например, в Украине изготовитель жгутов проводов Leoni возобновил производство на двух заводах, несмотря на постоянную опасность стать жертвой ракетной атаки. В настоящий момент им удается производить до 70% довоенного объема продукции», – объяснил Эскор.

Согласно прогнозам, обусловленные нехваткой жгутов проводов сложности могут разрешиться во второй половине года, так как производители автомобилей из Европейского союза уже начали увеличивать объемы производства проводов на заводах, расположенных в других странах. Однако автопроизводители вскоре могут столкнуться с новым кризисом.

«Вполне возможно, что следующей проблемой сектора производства автомобилей станет нехватка палладия, используемого для очистки выхлопных газов в катализаторах. В России производится 40% всего мирового палладия, и если он больше не будет закупаться в России, или же сама Россия не будет его поставлять, то это приведет к очередной проблеме для автопроизводителей», - сказал Эскор.