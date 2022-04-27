«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию.

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - говорится в заявлении.

В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа - с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом.

«Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», - напомнил «Газпром».

Новый порядок расчетов за российский газ

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа «К». В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.