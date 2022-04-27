Чудесный дом, расположенный рядом с поселком Саку в Харьюмаа с нетерпением ждет семью, с которой он может поделиться теплом своего очага, пишет Kodu.
Фото: выставлен на продажу уютный дом в шестнадцати километрах от Таллинна
Фото: выставлен на продажу уютный дом в шестнадцати километрах от Таллинна
Дом находится на окраине поселка Саку, в деревне Юулику, всего в шестнадцати километрах от центра Таллинна.
В двухэтажном доме имеется три спальни, кухня, ванная комната, туалет и сауна. Для отделочных работ использованы штукатурка, обои и высококачественная керамическая плитка. На полу - пропитанный маслом дубовый паркет.
Отопление дома комбинированное: основной источник тепла - дровяной котел, также установлен водяной подогрев полов. Помимо основного дома, на участке площадью 1053 м2 находится садовый домик площадью 20,3 м2 с террасой.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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