Кая Каллас: несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве – общее будущее

«Русскоязычное население, когда мы приезжали в Ида-Вирумаа, сказало, что им нужно точно знать, что разрешено, и что нет, потому что большинство людей не хочет провокаций, большинство людей хочет жить в мире и не хочет столкновений. Я думаю, что это должно быть общей целью. Несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве есть общее будущее, и на этом нужно сосредоточиться», - сказала она.