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Кая Каллас: несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве – общее будущее

rus.postimees.ee
Кая Каллас: несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве – общее будущее
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Remo Tõnismäe

В интервью с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в передаче "Особый взгляд" на Радио 4 были затронуты темы принятия Закона о запрете враждебных символов и его трактовки, запрета на въезд в Эстонию российским артистам, поддерживающим военную агрессию против Украины, принятия дополнительного бюджета и необходимости кодекса этики для депутатов Рийгикоу после скандального высказывания Марта Хельме об украинских беженцах, пишет Rus.ERR.

«Русскоязычное население, когда мы приезжали в Ида-Вирумаа, сказало, что им нужно точно знать, что разрешено, и что нет, потому что большинство людей не хочет провокаций, большинство людей хочет жить в мире и не хочет столкновений. Я думаю, что это должно быть общей целью. Несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве есть общее будущее, и на этом нужно сосредоточиться», - сказала она.

Также Каллас отметила, что никто из жителей Эстонии, которые считают страну своим домом, не хотят здесь подобной войны или междоусобных конфликтов.

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