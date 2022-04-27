В интервью с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в передаче "Особый взгляд" на Радио 4 были затронуты темы принятия Закона о запрете враждебных символов и его трактовки, запрета на въезд в Эстонию российским артистам, поддерживающим военную агрессию против Украины, принятия дополнительного бюджета и необходимости кодекса этики для депутатов Рийгикоу после скандального высказывания Марта Хельме об украинских беженцах, пишет Rus.ERR.
Кая Каллас: несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве – общее будущее
Кая Каллас: несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве – общее будущее
«Русскоязычное население, когда мы приезжали в Ида-Вирумаа, сказало, что им нужно точно знать, что разрешено, и что нет, потому что большинство людей не хочет провокаций, большинство людей хочет жить в мире и не хочет столкновений. Я думаю, что это должно быть общей целью. Несмотря на разное прошлое, у нас в эстонском государстве есть общее будущее, и на этом нужно сосредоточиться», - сказала она.
Также Каллас отметила, что никто из жителей Эстонии, которые считают страну своим домом, не хотят здесь подобной войны или междоусобных конфликтов.
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