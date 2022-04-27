В Ирландии продается рядный дом, одна из ванных комнат которого имеет довольно неожиданное решение, пишет Kodu.
Два лучше, чем один? Странное решение интерьера ванной комнаты озадачило популярное издание
Этот дом с четырьмя спальнями расположен в ирландском городке Брей. Двухквартирный дом, который выставлен на продажу за 595 350 евро, выглядит как любой другой дом такого типа, но его собственник решил установить в одном санузле два унитаза, передает издание The Sun.
Унитазы установлены в нескольких сантиметрах друг от друга. Кроме того, рядом две раковины. Очевидно, чтобы одновременно попользовавшиеся туалетом могли одновременно помыть руки.
Дом, выставленный на продажу на портале недвижимости Daft.ie, описывается маклером как очаровательный дом, который идеально подходит для растущей молодой семьи.
Также в доме расположены кухня с обеденной зоной, гостиная с камином и еще одна ванная комната с одним унитазом и одной раковиной. В цену входит также маленький внутренний дворик.
Four-bedroom house on sale for almost £500,000 has a VERY bizarre feature in the bathroom https://t.co/bz4sXkSPtI— Money Matters Africa (@moneymattersaf) April 24, 2022