Два лучше, чем один? Странное решение интерьера ванной комнаты озадачило популярное издание

Этот дом с четырьмя спальнями расположен в ирландском городке Брей. Двухквартирный дом, который выставлен на продажу за 595 350 евро, выглядит как любой другой дом такого типа, но его собственник решил установить в одном санузле два унитаза, передает издание The Sun.

Унитазы установлены в нескольких сантиметрах друг от друга. Кроме того, рядом две раковины. Очевидно, чтобы одновременно попользовавшиеся туалетом могли одновременно помыть руки.

Сюрприз в выставленном на продажу доме в Ирландии. Фото: Kuvatõmmis/The Sun

Дом, выставленный на продажу на портале недвижимости Daft.ie, описывается маклером как очаровательный дом, который идеально подходит для растущей молодой семьи.

Также в доме расположены кухня с обеденной зоной, гостиная с камином и еще одна ванная комната с одним унитазом и одной раковиной. В цену входит также маленький внутренний дворик.