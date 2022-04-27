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Два лучше, чем один? Странное решение интерьера ванной комнаты озадачило популярное издание

rus.postimees.ee
Два лучше, чем один? Странное решение интерьера ванной комнаты озадачило популярное издание
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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne. Фото: Pexels / CC0 Licence

В Ирландии продается рядный дом, одна из ванных комнат которого имеет довольно неожиданное решение, пишет Kodu

Этот дом с четырьмя спальнями расположен в ирландском городке Брей. Двухквартирный дом, который выставлен на продажу за 595 350 евро, выглядит как любой другой дом такого типа, но его собственник решил установить в одном санузле два унитаза, передает издание The Sun.

Унитазы установлены в нескольких сантиметрах друг от друга. Кроме того, рядом две раковины. Очевидно, чтобы одновременно попользовавшиеся туалетом могли одновременно помыть руки.

Сюрприз в выставленном на продажу доме в Ирландии.
Сюрприз в выставленном на продажу доме в Ирландии. Фото: Kuvatõmmis/The Sun

Дом, выставленный на продажу на портале недвижимости Daft.ie, описывается маклером как очаровательный дом, который идеально подходит для растущей молодой семьи.

Также в доме расположены кухня с обеденной зоной, гостиная с камином и еще одна ванная комната с одним унитазом и одной раковиной. В цену входит также маленький внутренний дворик. 

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