Доказательство невиновности Хейки Наби может дорого ему обойтись

Команда Наби обжаловала решение в международном спортивном суде (CAS); заседание состоится в Швейцарии 11 мая.

«Я не ощущаю особого беспокойства, потому что все это длится уже довольно долго. Просто жду положительного решения. Мне-то давно все ясно. Для подтверждения своей невиновности я сделал все, что в моих силах», - сказал Наби.

Билеты на самолет до Швейцарии еще не куплены, также спортсмен не совсем уверен, как будет выглядеть судебный процесс. Но уверен, что 11 мая его судьба не прояснится.

«Говорят, что принятие решения может затянуться даже на месяц. Я не понимаю, почему это так долго, но вот такова практика», - пояснил Наби.