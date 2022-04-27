Руководитель службы расследований Тартуского отдела полиции Тимо Рейнтхал рассказал, что сегодня утром, около 6.30 часов, полиция получила вызов на заправочную станцию, расположенную в Тарту на улице Туру. Пьяный клиент съел в зале обслуживания булочки и отказался за них платить: «Поскольку он не желал общаться с работниками заправки, не соглашался уйти и мешал другим клиентам, был вызван полицейский патруль».
Нарушивший общественный порядок и отправленный на вытрезвление 30-летний мужчина умер в полицейском автобусе
Нарушивший общественный порядок и отправленный на вытрезвление 30-летний мужчина умер в полицейском автобусе
По словам Рейнтхала, прибывшие на место патрульные увидели знакомого им человека: «Пообщавшись с ним, полицейские сопроводили нарушителя в служебный автобус, чтобы зафиксировать опьянение. Однако пройти эту процедуру задержанный не смог. Его погрузили в автомобиль и повезли на вытрезвление в Тартускую тюрьму». И только подъехав к месту, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина ни на что не реагирует: «Патрульные тут же приступили к реанимационным действиями, но спасти ему жизнь не удалось».
Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия. Полиция проверяет обстоятельства происшествия и действия сотрудников полиции при оценке состояния задержанного, наблюдении и его транспортировки.
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