Нарушивший общественный порядок и отправленный на вытрезвление 30-летний мужчина умер в полицейском автобусе

По словам Рейнтхала, прибывшие на место патрульные увидели знакомого им человека: «Пообщавшись с ним, полицейские сопроводили нарушителя в служебный автобус, чтобы зафиксировать опьянение. Однако пройти эту процедуру задержанный не смог. Его погрузили в автомобиль и повезли на вытрезвление в Тартускую тюрьму». И только подъехав к месту, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина ни на что не реагирует: «Патрульные тут же приступили к реанимационным действиями, но спасти ему жизнь не удалось».