Студентку поразила сумма в 4 евро 50 центов, выплаченная ей за пробный день

Ушедшая после пятичасового рабочего дня с чувством горечи и с 4 евро и 50 центами в кармане студентка подчеркивает, что у нее нет цели обращаться в суд. Она также не собирается требовать от человека, который пригласил ее на пробный день, доплату. Она поделилась своим опытом в первую очередь для того, чтобы не обманули других кандидатов, а другие работодатели знали свои обязанности.