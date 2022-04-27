Зачастую, когда человек устраивается на работу, помимо интервью, ему следует пройти и пробный день. Нередко ни сами кандидаты, ни работодатели не знают, должен ли и в каком объеме оплачиваться пробный рабочий день. Ярким примером такого непонимания стала история студентки из Тарту Калли Кольберг, пишет Tartu Postimees.
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Студентку поразила сумма в 4 евро 50 центов, выплаченная ей за пробный день
Студентку поразила сумма в 4 евро 50 центов, выплаченная ей за пробный день
Ушедшая после пятичасового рабочего дня с чувством горечи и с 4 евро и 50 центами в кармане студентка подчеркивает, что у нее нет цели обращаться в суд. Она также не собирается требовать от человека, который пригласил ее на пробный день, доплату. Она поделилась своим опытом в первую очередь для того, чтобы не обманули других кандидатов, а другие работодатели знали свои обязанности.
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