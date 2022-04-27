Страшная смерть. 12-летняя шахматистка трагически погибла на первенстве России

Ранее Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. В КСКК «АкваЛоо» проходили первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.