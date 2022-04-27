Светлана Тихановская: нам нужно искать союзников на будущее

Во время недавней встречи с премьер-министром Нидерландов Светлана Тихановская впервые заговорила о возможном членстве Беларуси в Европейском Союзе. 25 апреля она приехала в Берлин и DW удалось с ней коротко поговорить: о геополитическом выборе белорусов, письме Макея странам ЕС, планах встретиться с Зеленским и новом офисе демократических сил в Киеве.

DW: Недавно ваш офис анонсировал создание представительства демократических сил Беларуси в Украине. В каком статусе будет работать этот офис и над чем именно?

Светлана Тихановская: Мы приняли это решение, потому что очевидно, что сейчас Украина для Беларуси - приоритет. От исхода войны зависит в том числе наша судьба. В Украине живет много белорусов, которые волонтерят и даже воюют на украинской стороне. Важно иметь там представительство, чтобы помогать им. Ведь возникает много проблем: и с заблокированными картами, и со статусом пребывания. Такой офис нужен, чтобы иметь постоянный контакт с представителями правительства и Рады Украины, чтобы выстраивать более тесные отношения и сейчас, и в будущем.

Важно иметь там свой голос, потому что, к сожалению, еще не все люди в Украине понимают, что такое режим Лукашенко и кто такие белорусы. Недавно мой представитель Валерий Ковалевский был в Киеве, чтобы начать работу по организации этого офиса. В ближайшее время будут известны результаты.

- Какие отношения на данный момент между Офисом демократических сил Беларуси и Офисом президента Украины?

- У нас много контактов на рабочем уровне и с правительством, и с парламентом. Но нужно постоянное присутствие, чтобы такое взаимодействие не происходило от случая к случаю. Пока у меня не было личной встречи с президентом Зеленским. Раньше это было обусловлено осторожностью Украины. Но сейчас для нас открываются новые возможности, чтобы эти связи становились сильнее.

- Вы планируете встретиться с Владимиром Зеленским?

- Такая встреча необходима, но мы понимаем, что сейчас в Украине идет война, у нее другие приоритеты. Но наш голос должен там звучать.

- Что бы вы обсуждали на этой встрече, если бы она состоялась?

- Будущее наших стран. Я бы говорила о перспективах, о будущем наших взаимоотношениях, о том, как мы сейчас можем быть полезны друг другу.

"Торговли политзаключенными не будет"

- Недавно стало публично известно о письме Владимира Макея, которое он отправил министрам иностранных дел некоторых стран ЕС. В нем говорится про "неудачную цепь событий, произошедших с 2020 года", которая вернула Беларусь и ЕС "практически в ледниковый период". По-вашему, у Владимира Макея и тех, чьи интересы он представляет, есть шансы разморозить отношения с Евросоюзом?