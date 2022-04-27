Снова увеличилось число краж велосипедов

По сравнению с 2020 годом в прошлом году число краж велосипедов существенно выросло, не снизилось оно и в этом году. За первые два месяца года число краж выросло приблизительно на 37 процентов. Хотя в марте и наблюдались признаки некоторого снижения, на прошлой неделе воры снова активизировались.

В выходные в Валга была взломана дверь многоквартирного дома: воры нашли в подъезде велосипед с велозамком, перерезали трос и украли велосипед.

«Чаще всего велосипеды воруют из гаражей, подвалов и подъездов. Бытует ошибочное мнение, что подъезд – надежное место для хранения велосипедов: металлическая дверь, есть домофон. К сожалению, воры притворяются жильцами дома или чьими-то гостями и без труда проникают в подъезд, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. – Если велосипед хранится в подвале, следует обзавестись таким велозамком, который сложно перерезать. Не будет лишним и подумать о системах безопасности для подвалов и кладовок».

На прошлой неделе рядом с рынком на Балтийском вокзале произошел инцидент: охранник G4S увидел по камерам, что два человека пытаются украсть велосипед, пристегнутый к опоре неподалеку от здания. Он прибежал на место происшествия, предпринял попытку задержать злоумышленников и таким образом предотвратил кражу.

«Это отличный пример того, что велосипед обязательно надо закреплять добротным велозамком, срезание которого займет у воров больше времени. Помимо этого, лучше оставлять велосипеды в местах, которые попадают в поле зрения какой-нибудь камеры видеонаблюдения», – добавил Тууль.