В Швейцарии строится самый высокий в мире деревянный дом

Стометровая башня и комплекс, который будет построен рядом с ней, будут называться Rocket & Tiger. «Это крупный проект, который окажет значительное влияние на местное сообщество как в социальном, так и в эстетическом плане. Поскольку в Швейцарии имеются свои специалисты, обладающие глубокими знаниями в области строительства деревянных зданий, мы особенно гордимся тем, что новаторский дом будет построен по нашему проекту», — сказал Кристиан Альмарк, партнер и директор по дизайну Schmidt Hammer Lassen.

Город Винтертур, расположенный к северо-востоку от Цюриха, исторически известен своим машиностроением. Сегодня город с населением 100 000 человек - культурный и университетский центр. Сохранилась и промышленная архитектура XIX века, что также сильно повлияло на детальную планировку местности для строительства деревянного здания.

Проект самого высокого в мире деревянного дома. Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects/Cover Images/Scanpix

Комплекс Rocket & Tiger состоит из четырех корпусов, в которых будут размещены не только квартиры, но и ресторан, торговые площади, бар и гостиница. Кроме того, здесь спроектированы студенческие общежития.

Удивительно, но башня кажется естественным продолжением окружающей архитектуры, поэтому проект и был выбран жюри. Фасад облицован темно-красным и желтым терракотовым кирпичом с зелеными деталями; эта цветовая гамма как в зеркале отражает красные крыши и желтый кирпич исторических зданий района.

Дизайн ландшафта был разработан международной студией ландшафтной архитектуры Vogt. Ярко оформленные пешеходные зоны и озеленение на уровне улицы вместе с магазином и рестораном создают активный и самобытный район. Окна расположены под углом, чтобы максимально использовать дневной свет, а жилые помещения спроектированы таким образом, чтобы была возможность приспособить их для комфортной жизни в соответствии с потребностями.

Проект самого высокого в мире деревянного дома. Фото: Schmidt Hammer Lassen Architects/Cover Images/Scanpix

Деревянный небоскреб — это новаторский проект, который является важной вехой в строительстве деревянных зданий не только из-за его высоты, но и потому, что он представляет собой инновационную систему строительства, рассматривающую дерево как естественный заменитель бетона.

Студия SHL увлечена этой идеей. «Для Schmidt Hammer Lassen Architects проектирование деревянных зданий стало традицией, у нас есть проекты в Осло, Дордрехте, Торонто и Ванкувере. Мы всегда активно использовали этот материал не только из-за его эстетических качеств, но и из-за его технических конструкционных возможностей», — подвел итог Кристиан Альмарк.