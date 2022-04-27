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Тарасова высказалась о смене гражданства российских спортсменов

rus.postimees.ee
Тарасова высказалась о смене гражданства российских спортсменов
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Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не осуждает решение российских спортсменов сменить гражданство из-за санкций от международных организаций, сообщает ряд российских СМИ, в том числе radiokp.

«Могут ли наши спортсмены начать менять гражданство? Мы не знаем, что будет через месяц. Может, все уже изменится несколько раз. Осуждать спортсменов за смену гражданства не собираюсь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Накануне ряд международных спортивных федераций объявил о решении отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Затем велогонщик Павел Сиваков объявил о том, что будет выступать за Францию, а шахматист Евгений Романов — представлять Норвегию.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение шахматиста Евгения Романова сменить гражданство с российского на норвежское.

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