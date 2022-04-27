Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не осуждает решение российских спортсменов сменить гражданство из-за санкций от международных организаций, сообщает ряд российских СМИ, в том числе radiokp.
Тарасова высказалась о смене гражданства российских спортсменов
Тарасова высказалась о смене гражданства российских спортсменов
«Могут ли наши спортсмены начать менять гражданство? Мы не знаем, что будет через месяц. Может, все уже изменится несколько раз. Осуждать спортсменов за смену гражданства не собираюсь», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Накануне ряд международных спортивных федераций объявил о решении отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Затем велогонщик Павел Сиваков объявил о том, что будет выступать за Францию, а шахматист Евгений Романов — представлять Норвегию.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение шахматиста Евгения Романова сменить гражданство с российского на норвежское.