Новая звезда. Карим Бензема в трех мячах от рекорда Роналду

Теперь у француза 14 голов в этом розыгрыше ЛЧ. Это пятый результат в истории турнира. Рекорд по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов принадлежит нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду: в сезоне-2013/14 португалец, играя за «Реал», забил 17 голов в Лиге чемпионов.