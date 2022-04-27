Болгария уже расплатилась за поставки российского газа в апреле, и прекращение подачи топлива равносильно нарушению действующего контракта с «Газпромом», заявил министр энергетики Болгарии Александер Николов в среду, 27 апреля.
Болгария обвинила Россию в нарушении контракта из-за прекращения поставок газа
По словам министра, Болгария намерена следовать линии Еврокомиссии, призвавшей страны ЕС не расплачиваться за российский газ в рублях, как того требует президент РФ Владимир Путин. «Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдены, ясно, что в данный момент природный газ используется скорее как политическое и экономическое оружие в нынешней войне», - сказал Николов.
София пересмотрит все свои контракты с «Газпромом», в том числе на транзит российского газа в Сербию и Венгрию, заявил в свою очередь премьер-министр Болгарии Кирил Петков. «Односторонний шантаж неприемлем», - подчеркнул он.
Ранее «Газпром» полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше в связи с неоплатой в рублях. Польская газовая компания PGNiG также назвала действия «Газпрома» нарушением контракта и объявила о намерении добиваться компенсации от России. Поставки газа в Польшу осуществлялись по газопроводу «Ямал-Европа». Германия в последнее время почти не получала газа по этому маршруту.