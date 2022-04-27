Президент Алар Карис провозгласил закон, запрещающий враждебную символику

Поправки к Пенитенциарному кодексу и Закону об административном производстве связаны с участием в актах агрессии и поддержкой и оправданием международных преступлений. Согласно закону, преступлением является присоединение к зарубежным вооруженным силам, совершающим акт агрессии или иному вооруженному формированию, участвующему в акте агрессии против иностранного государства, а также участие в совершении акта агрессии или в его подготовке, умышленная поддержка акта агрессии, в том числе, его финансировании. Также запрещено открытое экспонирование символов, связанных с актом агрессии, геноцидом, преступлениями против человечности или военными преступления в виде поддержки и оправдания данных деяний.

Закон о Коммерческом регистре определяет состав данных регистра, порядок их внесения и содержания самого регистра, а также надзора и ответственности. Также в законе теперь есть положения Директивы Европейского союза об определенных аспектах юрисдикции коммерческих объединений.

Поправки к Закону о госзаказах и связанных с ним других законов касаются критериев оценивания, а также порядка проведения тендеров, которые делают их гибче. Также закон согласован теперь с пятью директивами ЕС о госзаказах.