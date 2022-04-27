Таллинн продолжает поиск партнеров для реконструкции Горхолла

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, город продолжит подготовку условий конкурса для поиска партнера.

«Мы продолжим искать партнеров для реконструкции Горхолла - работаем над поиском потенциальных партнеров и продолжаем держать связь с теми, кто проявил интерес к этому проекту, — сказал Новиков. – В настоящее время и потенциальному частному инвестору, и городу трудно оценить размер и график необходимых инвестиций в объект. Исходя из этого мы пришли к выводу, что принимать решение относительно проведения конкурса по поиску партнера из частного сектора для реконструкции и сдачи Горхолла в эксплуатацию будет целесообразнее после того как ситуация на рынке стабилизируется».

В соответствии с сегодняшним решением городском управы, подготовка процедур отбора и условий, связанных с реконструкцией и дальнейшей эксплуатацией Горхолла, продолжится.

В феврале этого года городское предприятие AS Tallinn Linnahall по результатам конкурса госпоставки заключило с консалтинговой фирмой KPMG Baltics OÜ договор, предусматривающий сбор информации от инвесторов и финансовых учреждений с целью поиска партнера для реконструкции Горхолла, а также консультирование при разработке условий конкурса на предоставление Горхолла в пользование.

В условиях непредсказуемого роста цен на строительство и нестабильности в поставках строительные компании не готовы делать долгосрочные прогнозы и заключать договоры с фиксированными ценами – все это привело к тому, что чувство уверенности инвесторов снизилось. Низкий интерес инвесторов по отношению к крупным проектам может привести к недостаточной конкуренции в процессе отбора.