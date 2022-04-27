Михаил Трунин: российская интеллигенция недооценила людоедство путинского режима

- Что происходит с языком, когда метрополия начинает использовать его для оправдания страшной военной агрессии и разжигания розни?

- Ничего хорошего с языком не происходит, когда вводится военная цензура или что-то подобное. Сейчас мы это все наблюдаем. Конечно, это происходит не в первый раз: например, в XIX веке были очень разные сложные периоды в истории языка, когда нужно было по цензурным причинам одни выражения заменять на другие. По научному это называется «эвфемизм». Сейчас засилье эвфемизмов, которые так или иначе влияют на язык не только СМИ или государственной пропаганды. Когда начинается сильная тряска сверху, это неизбежно затрагивает все другие уровни. Язык же — это иерархическая система. Начиная от фонетики. Вот как говорить: украИнцы или укрАинцы? Понятно, что сейчас, если ты говоришь укрАинцы, то это слово идеологически окрашено.

- Плюс еще В Украину или НА Украину.

- Да, это классика. Еще какое-то количество времени назад, я, например, не считал это консерватизмом. А мои коллеги из очень хороших СМИ принципиально придерживались такой позиции, что политика отдельно, а язык отдельно. В целом нельзя сказать, что литературный язык, то есть стандартный язык официального быта, вообще не подчиняется никаким политическим решениям. К сожалению, они могут на него влиять и сейчас мы видим это очень ярко. Но даже вне ситуации войны и безумия это все равно происходит. Конечно, сейчас твой идеологический вектор сразу демонстрирует то, говоришь ты «украИнец» или «укрАинец», «в Украине» или «на Украине». Как-то хочется стремиться к тому, чтобы язык и наши высказывания были в меньшей степени идеологизированы. Хотя они не могут быть вообще не идеологизированы. То же самое с Белоруссией, когда писать Беларусь — это против правил орфографии русского языка. Мне нравится взвешенное решение, которое приняли наши коллеги из «Медузы». «Медуза» - это качественные СМИ, где работают грамотные люди, и когда ситуация накалилась, редакция приняла решение, что каждый раз это словоупотребление будет оставаться на усмотрение конкретного автора и редактора.

- Какие маркерные слова ты бы сейчас выделил в русском языке по результатам этих двух месяцев, которые могли бы характеризовать его состояние?

- Сейчас словесное облако полно эвфемизмов. Классика искусства придумывания эвфемизмов — это не война, а спецоперация. Это идет сверху, это российская власть внушает гражданам. Российская власть, конечно, омерзительная. Как писал Мандельштам: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». В этом нет никаких сомнений. Но мы же не хотим упрощать и абсолютизировать картину, что есть условный Доктор Зло, который сверху, как марионеточник, водит куклами.