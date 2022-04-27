Ср, 27.04.2022
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Смотрите новый выпуск «Гражданина М»: гость студии - семиотик и филолог Михаил Трунин

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Смотрите новый выпуск «Гражданина М»: гость студии - семиотик и филолог Михаил Трунин
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Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» семиотик и филолог из Таллиннского университета Михаил Трунин.

Что происходит с языком, когда метрополия начинает использовать его для оправдания насилия и разжигания вражды? Что изменилось в корне для тех, кто изучает русский язык и литературу? Великий Юрий Лотман говорил, что хамство находится в вечной борьбе с интеллигентность, но интеллигентность в итоге побеждает, но всегда ли?

Ведущий Сергей Метлев.

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