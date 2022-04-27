Смотрите новый выпуск «Гражданина М»: гость студии - семиотик и филолог Михаил Трунин

Что происходит с языком, когда метрополия начинает использовать его для оправдания насилия и разжигания вражды? Что изменилось в корне для тех, кто изучает русский язык и литературу? Великий Юрий Лотман говорил, что хамство находится в вечной борьбе с интеллигентность, но интеллигентность в итоге побеждает, но всегда ли?