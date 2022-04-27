"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно". Антрополог Архипова о том, как и почему россияне оправдывают войну в Украине

Би-би-си: Почему клише такого типа так распространены?

А.А.: Россия очень аполитична, и она стала таковой в результате осознанного процесса по поддержанию политической "выученной беспомощности". У нас сделано все, чтобы человек не совершал никаких активных политических действий - и желательно даже на выборы не ходил, а лучше ездил на дачу вместо них. В ситуации войны эту позицию невмешательства ("а что мы можем сделать?") надо как-то оправдать. И позиция невмешательства оправдывается через занижение собственной важности и уничтожения субъектности, если хотите: "мы - люди маленькие".

То есть позицию можно выразить, ссылаясь на мессианскую роль России и априори враждебный Запад, когда человек говорит: "Нас просто исторически не любят, на нас завтра нападет Байден" (это агрессивные клише). А можно, наоборот, преуменьшить свое влияние и изобразить себя как существо, которое не может ни на что повлиять, и таким образом снимает с себя вину. Вину за то, что бомбят Мариуполь, за убийства в Буче. Ведь он "не может ни на что повлиять".

Би-би-си: Что относится к четвертой группе клише, которую вы выделили?

А.А.: Четвертую группу я называю "Постправда" или "Отрицание фактов". Сюда относятся аргументы в духе "никто не знает всей правды", "время покажет, кто был прав", "история все расставит по своим местам", "они бомбят сами себя" и прочее.

Фото: BBC/Carolyn Cole/Getty Images

Би-би-си: Журналисты в своей работе с этой категорией чаще всего сталкиваются. Вам не кажется, что она существует в том числе благодаря тому, что за эти полтора месяца войны девальвировалось значение слова "фейк" и так теперь обозначают любую неприятную информацию?

А.А.: Мы написали в начале этого года статью, которая называется "Министерство правды" - про государственные проекты по фактчекингу. Государство взяло слово "фейк" на вооружение, многие кремлевские каналы как раз ровно такой логикой "проверяют" фейки: "Это фейк, потому что министерство икс сказало по-другому".

В реальности никакого фактчекинга не совершается. Абсолютно правда, что слово "фейк" девальвировалось. Словом "фейк" сейчас называют любую информацию, которая не совпадает с официальной.

Эта тенденция появилась не сейчас, а в 2020 году. У нас сейчас пять законов о "фейк-ньюс". В 2020 году я часто говорила, что это очень страшные статьи, но все довольно прохладно относились к этому. А на самом деле развитие этой тенденции привело к тому, что мы сейчас имеем.

Мы с коллегами изучили примерно 350 дел людей, которые в 2020-2021 годах были наказаны по уголовным и административным статьям за "фейки", которые связаны с ковидом. И абсолютно видно, что больше 75% дел не имеют никакого отношения к тому, что мы называем фейковыми новостями, слухами и конспирологией. Там единицы таких случаев.