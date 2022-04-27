Swedbank ограничивает месячный лимит на снятие наличных через банкомат

Согласно новому прейскуранту, в два раза подорожают внутрибанковский платеж в представительстве и консультационном центре, внутригосударственный и европейский платежи в представительстве и консультационном, открытие временной банкоматной карты (сроком действия на месяц.

Месячная плата за пользование кредитной картой со свободными возвратами платежей (Mastercard/Visa) повысится с 1,30 до 1,59 евро. Месячная плата за пользование кредитной картой Gold со свободными возвратами платежей (Mastercard) подорожает на два евро: с 4,96 до 5,99 евро. Месячная плата за пользование дополнительной картой вырастет с 3,36 до 3,99 евро.