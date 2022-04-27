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Swedbank ограничивает месячный лимит на снятие наличных через банкомат

rus.postimees.ee
Swedbank ограничивает месячный лимит на снятие наличных через банкомат
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Swedbank.
Swedbank. Фото: Peeter Langovits

С июля Swedbank повысит стоимость ряда услуг для частных клиентов: основное повышение коснется кредитных карт, транзакций в представительствах банка и использования крупных сумм наличных денег, сообщил Rus.Err.ee.

Согласно новому прейскуранту, в два раза подорожают внутрибанковский платеж в представительстве и консультационном центре, внутригосударственный и европейский платежи в представительстве и консультационном, открытие временной банкоматной карты (сроком действия на месяц.

Месячная плата за пользование кредитной картой со свободными возвратами платежей (Mastercard/Visa) повысится с 1,30 до 1,59 евро. Месячная плата за пользование кредитной картой Gold со свободными возвратами платежей (Mastercard) подорожает на два евро: с 4,96 до 5,99 евро. Месячная плата за пользование дополнительной картой вырастет с 3,36 до 3,99 евро.

Изменятся также суммы, которые можно внести в банкомат в Эстонии за месяц: вместо 7500 евро - 6000 евро. Максимальная сумма наличных денег, которую можно снять в банкомате с помощью банковской карты в месяц, составит 10 000 евро. Раньше лимита не было.

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