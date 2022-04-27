По состоянию на утро 27 апреля в больницах находится 157 пациентов с коронавирусом. Из них 65 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 36 человек, или 55,4% не были вакцинированы, а 29, или 44,6% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,3 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 15 новых историй болезни, из которых в двух случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 7,3 пациента с симптомами COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 20 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных — в среднем 28 невакцинированных человек в день.