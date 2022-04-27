Департамент здоровья: за неделю добавится 2000 случаев коронавируса

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось около 2700 новых случаев, по сравнению с позапрошлой неделей число зафиксированных случаев упало на 21 процент. «Коэффициент заражения R находится на отметке 0,8. На этой неделе можно ожидать чуть меньше 300 случаев в день», - пояснила Сепп и добавила, что, согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, риск распространения коронавируса средний.

По словам Сепп, заболеваемость за последние 14 дней снижается во всех уездах. «Среди возрастных групп доля позитивных результатов тестов выше всего среди взрослых. Среди людей в возрасте от 60 лет заболеваемость упала на 11 процентов», - сказала Сепп. Самый сильный спад заболеваемости отмечен среди детей.

Содержание коронавируса в сточных водах удерживается на умеренном уровне. Содержание вируса выше среднего в Кярдла, Пярну, Тарту, Рапла и районе Лаагри. «Зелеными» регионами были Пеэтри и Антсла.

На прошлой неделе госпитализировали около 140 человек, число госпитализированных выросло. В стационарном лечении нуждаются около 160 человек. Доля пациентов старше 60 лет составляет 64 процента госпитализированных, средний возраст госпитализированных 72 года.