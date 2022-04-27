Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – крупная победа в области безопасности всех стран Балтии

Эксперт шведской военной академии Патрик Оксанен сказал Postimees, что начавшаяся 24 февраля агрессия России против Украины существенно увеличила темп присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. «Главная победа в области безопасности для всех стран Балтии заключается в том, что весь регион получит единую планировку обороны и все члены сообща смогут развивать государственную оборону, - сказал эксперт. - После этого уже не останется сомнения, что, если в отношении какого-то государства случится конфликт, все государства будут реагировать на это сообща. Это существенно усилит безопасность каждого государства».