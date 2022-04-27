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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – крупная победа в области безопасности всех стран Балтии

Аймар Алтосаар
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО – крупная победа в области безопасности всех стран Балтии
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Премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон потеряла извечное негативное отношение социал-демократов к членству в НАТО и теперь интересуется учениями Сил обороны. Швеция готовится вступить в НАТО вместе с Финляндией.
Премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон потеряла извечное негативное отношение социал-демократов к членству в НАТО и теперь интересуется учениями Сил обороны. Швеция готовится вступить в НАТО вместе с Финляндией. Фото: ANDERS WIKLUND/TT

В середине мая правительства Финляндии и Швеции решили вместе подать заявку на членство в НАТО. Это должны произойти во время государственного визита президента Финляндии в Швецию, пишет ERR со ссылкой на финскую газету Iltaleht и шведскую Expressen.

Эксперт шведской военной академии Патрик Оксанен сказал Postimees, что начавшаяся 24 февраля агрессия России против Украины существенно увеличила темп присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. «Главная победа в области безопасности для всех стран Балтии заключается в том, что весь регион получит единую планировку обороны и все члены сообща смогут развивать государственную оборону, - сказал эксперт. - После этого уже не останется сомнения, что, если в отношении какого-то государства случится конфликт, все государства будут реагировать на это сообща. Это существенно усилит безопасность каждого государства».

Оксанен выразил уверенность, что безопасность стран Балтии также очень важна и для Швеции с Финляндией: чем более защищены страны Балтии, тем более защищенной себя чувствует Швеция, и наоборот.

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