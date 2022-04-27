Кабаева: отсутствие России приведёт гимнастику к деградации. А мы будем развиваться

«Сегодняшние правила уже ограничивают возможности и развитие мировой художественной гимнастики, и эти правила, безусловно, нужно совершенствовать. Отстранение любой команды, особенно ведущих спортсменов, будет наносить ущерб любому виду спорта. Что касается художественной гимнастики, то не нужно забывать, что этот вид спорта родился именно в нашей стране, и до сих пор Россия является законодательницей мод в художественной гимнастике. Отсутствие России в этом виде спорта приведёт мировую художественную гимнастику к деградации. А мы будем развиваться», — приводит слова Кабаевой ТАСС.