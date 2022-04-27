С мая перестанет работать эстонское официальное мобильное приложение по определению близких контактов с носителями коронавируса HOIA, пишет Rus.ERR.
Мобильное приложение HOIA закроют
Мобильное приложение HOIA закроют
Закрытие приложения связано со снижением числа PCR-тестов, сообщил Департамент здоровья.
В начале августа прошлого года сообщалось, что, несмотря на нехватку активных пользователей разработка приложения продолжается. По состоянию на 3 августа приложение HOIA скачали 288 244 раза, а активных случаев заболевания на тот момент в приложении было 27.
В августе на работы по развитию HOIA было выделено 73 000 евро.
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