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Мобильное приложение HOIA закроют

rus.postimees.ee
Мобильное приложение HOIA закроют
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Эстонское мобильное приложение по отслеживанию контактов с носителями коронавируса Hoia
Эстонское мобильное приложение по отслеживанию контактов с носителями коронавируса Hoia Фото: sotsiaalministeerium

С мая перестанет работать эстонское официальное мобильное приложение по определению близких контактов с носителями коронавируса HOIA, пишет Rus.ERR.

Закрытие приложения связано со снижением числа PCR-тестов, сообщил Департамент здоровья.

В начале августа прошлого года сообщалось, что, несмотря на нехватку активных пользователей разработка приложения продолжается. По состоянию на 3 августа приложение HOIA скачали 288 244 раза, а активных случаев заболевания на тот момент в приложении было 27.

В августе на работы по развитию HOIA было выделено 73 000 евро.

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