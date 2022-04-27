Украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон

Турнирная таблица чемпионата Украины зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт УПЛ.

Также отмечается, что награждение призеров проводиться не будет, а соответствующее решение будет передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

В сезоне 2021/22 сыграли 18 туров, по итогам которых лидирует «Шахтер», вторым идет «Динамо», а тройку лидеров замыкает «Днепр-1».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разбомбили стадион черниговской "Десны".