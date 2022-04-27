Учительница, имевшая сексуальные отношения с несовершеннолетней ученицей, продолжает работать, несмотря на обвинения

Причиной, почему учителя оправдали в совершении преступления сексуального характера, заключалась, прежде всего, в юридике: «Формулировки закона говорят о том, что в случае такого поведения преступлением деяние является тогда, когда используется доверие потерпевшего или потерпевший находится в зависимом от совершающего деяние положении. Обе инстанции суда пришли к выводу, что деяния сексуального характера были совершены, но зависимости не было в том объеме, чтобы считать случившееся преступлением».

Поскольку в Эстонии возрастом согласия являются 14 лет, а в момент происходившего девушке 14 лет уже исполнилось, суд посчитал, что такие отношения между учителем и учеником нормальными все же не являются, но законом они не запрещены: «Именно подчеркнули, что не было подчиненных отношений, а потому нет причин считать, что девочка не имела свободы в своем выборе».