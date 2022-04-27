Учитель, которая отбывает условное наказание за склонение к употреблению алкоголя и домогательства к несовершеннолетней ученице, до последнего преподавала английский язык в школе, несмотря на то, что два года находилась под судом, пишет Pоstimees.
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Учительница, имевшая сексуальные отношения с несовершеннолетней ученицей, продолжает работать, несмотря на обвинения
Учительница, имевшая сексуальные отношения с несовершеннолетней ученицей, продолжает работать, несмотря на обвинения
Причиной, почему учителя оправдали в совершении преступления сексуального характера, заключалась, прежде всего, в юридике: «Формулировки закона говорят о том, что в случае такого поведения преступлением деяние является тогда, когда используется доверие потерпевшего или потерпевший находится в зависимом от совершающего деяние положении. Обе инстанции суда пришли к выводу, что деяния сексуального характера были совершены, но зависимости не было в том объеме, чтобы считать случившееся преступлением».
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