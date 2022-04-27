Баскетболист Джоэль Боломбой отказался возвращаться в Россию

Баскетболист выложил фотографию письма от вице-президента ЦСКА по спортивной работе Наталии Фураевой, в котором сообщается, что клуб просит спортсмена вернуться в Россию до 1 мая 2022 года. Отмечается, что в случае отказа будут применены санкции, предусмотренные контрактом. Также клуб вернул Боломбою часть денег, положенных по соглашению.

"Убирайтесь отсюда! Я уже сказал, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, угрожая и наказывая их. Когда ситуация между Россией и Украиной накалилась, вы сказали мне и всей команде, что мы можем уехать, и вы всё поймете", - написал Боломбой в Instagram.