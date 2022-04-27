Производители электричества смогут предлагать его на бирже по цене до 4000 евро за мегаватт-час

Это значит, что теперь производители смогут предлагать на бирже электричество по цене до 4000 евро за мегаватт-час.

Стоимость электричества на бирже определяется соотношением между общим спросом и предложением. Это означает, что чем выше прогноз потребления, сделанный торговцами, тем выше общий спрос и цена.

4 апреля этого года биржевая цена на электричество во французской ценовой зоне в течение двух часов была очень высокой – 2712,99 и 2987,78 евро за мегаватт-час. Эти цены были близки к действующей сейчас в Европе максимальной рыночной цене на день вперед, 3000 евро за мегаватт-час.

Согласно постановлению Европейской комиссии, если цена на электричество поднимается выше, чем на 60 процентов над действующей максимальной ценой, максимальную цену следует поднять на 1000 евро.