Таллинн продолжит выплату компенсаций за первый день больничного до конца мая

«В целях ограничения распространения коронавируса крайне важно, чтобы люди оставались дома уже при возникновении первых признаков заболевания. Тем не менее, зачастую люди продолжают ходить на работу, даже когда болеют, поскольку в случае больничного они теряют в деньгах, что сильно бьет по семейному бюджету. За счет компенсации первого дня больничного город смог оказать людям поддержку, чтобы решение остаться дома давалось им легче, – пояснила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – С марта прошлого года по настоящее время город выплатил компенсацию за первый день больничного почти 39 000 жителям Таллинна. Это обошлось городскому бюджету более чем в миллион евро».

По словам вице-мэра, поскольку к настоящему времени уровень опасности COVID-19 изменился, город продолжит выплачивать компенсацию за первый день больничного до конца мая.

«Мы обязательно будем следить за тем, какая ситуация сложится предстоящей осенью, и, если потребуется, вернемся к этой мере», - сказала Бешкина.

В прошлом году компенсацию за первый день больничного получили более 14 000 человек, в общей сложности было выплачено свыше 417 000 евро. В этом году, по состоянию на апрель, компенсацию получили почти 25 000 человек – на общую сумму более 740 000 евро. В период с марта 2021 года по апрель 2022 года город Таллинн выплатил в виде компенсации за первый день больничного 1 158 210 евро.