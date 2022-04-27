С целью ограничить распространение коронавируса и стимулировать заболевших людей оставаться дома уже при возникновении первых признаков заболевания, в марте прошлого года Таллинн начал выплачивать горожанам компенсацию за первый день больничного. Ходатайствовать о компенсации могут лица, больничный лист которых был открыт не позднее 31 мая 2022 года.
Таллинн продолжит выплату компенсаций за первый день больничного до конца мая
«В целях ограничения распространения коронавируса крайне важно, чтобы люди оставались дома уже при возникновении первых признаков заболевания. Тем не менее, зачастую люди продолжают ходить на работу, даже когда болеют, поскольку в случае больничного они теряют в деньгах, что сильно бьет по семейному бюджету. За счет компенсации первого дня больничного город смог оказать людям поддержку, чтобы решение остаться дома давалось им легче, – пояснила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – С марта прошлого года по настоящее время город выплатил компенсацию за первый день больничного почти 39 000 жителям Таллинна. Это обошлось городскому бюджету более чем в миллион евро».
По словам вице-мэра, поскольку к настоящему времени уровень опасности COVID-19 изменился, город продолжит выплачивать компенсацию за первый день больничного до конца мая.
«Мы обязательно будем следить за тем, какая ситуация сложится предстоящей осенью, и, если потребуется, вернемся к этой мере», - сказала Бешкина.
В прошлом году компенсацию за первый день больничного получили более 14 000 человек, в общей сложности было выплачено свыше 417 000 евро. В этом году, по состоянию на апрель, компенсацию получили почти 25 000 человек – на общую сумму более 740 000 евро. В период с марта 2021 года по апрель 2022 года город Таллинн выплатил в виде компенсации за первый день больничного 1 158 210 евро.
Размер компенсации за первый день больничного листа составляет 30 евро. Согласно поправке к постановлению Таллиннского городского собрания «Условия и порядок выплаты социальных пособий» право на получение компенсации за первый день больничного имеют физические лица, которым был открыт первичный больничный лист в период с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года, а также если человек должен соблюдать карантин. Мера действует и в случае, если человек заболел во время беременности. Ходатайство о компенсации можно представить в течение 40 календарных дней после того, как Больничная касса выплатила пособие по временной нетрудоспособности на основании закрытого больничного листа. Заявление можно подать на портале электронного самообслуживания города Таллинна. Компенсация выплачивается в течение 30 календарных дней с момента подачи ходатайства.