В ходе уголовного дела полиция просит помощи общественности в установлении личности изображенного на фото мужчины.
Полиция устанавливает личность человека, подозревающегося в угоне машины
Полиция устанавливает личность человека, подозревающегося в угоне машины
15 января он проник в представительство Veho AS в Таллинне и угнал автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, который позже бросил на улице.
Всех, кто узнает этого человека, просим связаться с полицией по э-почте mario.lindau@politsei.ee
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