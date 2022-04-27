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Полиция устанавливает личность человека, подозревающегося в угоне машины

rus.postimees.ee
Полиция устанавливает личность человека, подозревающегося в угоне машины
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Подозреваемый.
Подозреваемый. Фото: PPA

В ходе уголовного дела полиция просит помощи общественности в установлении личности изображенного на фото мужчины.

15 января он проник в представительство Veho AS в Таллинне и угнал автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, который позже бросил на улице.

Всех, кто узнает этого человека, просим связаться с полицией по э-почте mario.lindau@politsei.ee

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