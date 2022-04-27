ЕЦБ: нападение России на Украину сказывается и на экономике

ЕЦБ на заседании совета по денежно-кредитной политике 14 апреля решил сохранить без изменений процентные ставки и заявил, что поступившие за прошедшее после предыдущего заседания данные поддерживают решение прекратить действие программы выкупа облигаций в третьем квартале этого года.

В своем заявлении совет ЕЦБ подчеркнул, что нападение России на Украину причиняет неизмеримые страдания и сказывается также на экономике — и в Европе, и за ее пределами. «Конфликт и связанная с ним нестабильность подрывают доверие предприятий и потребителей. Проблемы в торговле ведут к нехватке новых материалов и ресурсов. Рост цен на энергоносители и товары снижает спрос и отбрасывает производство назад. Развитие экономики зависит от развития конфликта, от влияния и мощности нынешних санкций и возможных дополнительных методов», - отметил совет.

В то же время, совет в своей оценке экономической деятельности по-прежнему нацелен на поддержку восстановления экономики после пандемического кризиса. Инфляция заметно ускорилась и останется в ближайшие месяцы на высоком уровне в основном из-за резкого роста цен на энергоносители, при этом инфляционное давление усилится во многих секторах, отметил совет.

На состоявшемся в четверг заседании совет резюмировал, что поступившие данные подтверждают ожидания того, что покупка активов в рамках программы покупки активов должна быть завершена в третьем квартале. В перспективе от этого будут зависеть данные по денежной политике ЕЦБ и их оценка. Совет подтвердил, что в нынешних условиях крайней неопределенности он следует в своей финансовой политике принципам избирательности, поэтапности и гибкости и примет все необходимые меры для исполнения мандата ЕЦБ по обеспечению стабильности цен и финансовой стабильности.

ЕЦБ решил сохранить базовую ставку по депозитам на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по основным операциям рефинансирования оставлена на нулевом уровне, а предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%.

Процентные ставки изменят постепенно после прекращения программы выкупа активов APP. Траекторию процентных ставок будут по-прежнему определять совет и его стратегическая цель стабилизировать инфляцию в среднепродолжительной перспективе на уровне 2 процентов.

Совет ЕЦБ рассчитывает на то, что для поддержки симметричной цели по инфляции в 2% процентные ставки будут удерживаться на текущем или более низком уровне, пока прогнозируемая инфляция не поднимется до стабильных 2% незадолго до конца прогнозируемого периода и будет удерживаться на этой отметке в течение оставшегося периода; а также до тех пор, пока центробанк не решит, что базовая инфляция достаточно укрепилась, чтобы инфляция в среднепродолжительной перспективе удерживалась в районе 2%.

В апреле месячный объем программы выкупа активов APP составит 40 млрд евро, в мае 30 млрд, а в июне 20 млрд евро. Программу планируется прекратить в третьем квартале. Объем выкупа активов в третьем квартале будет зависеть от данных и отражать прогнозы.

Выручка от приобретенных в рамках PEPP активов будет реинвестирована как минимум до конца 2024 года. В любом случае планируется управлять дальнейшей ликвидацией портфеля программы, чтобы избежать вмешательства в курс денежно-кредитной политики.

При обусловленной пандемией фрагментации рынка реинвестиции PEPP можно будет в любой момент адаптировать с учетом временного периода, классов активов и юрисдикций. В том числе можно будет купить дополнительные государственные облигации Греции, чтобы избежать помех в осуществлении денежно-кредитной политики ЕЦБ в в греческой экономике, пока она восстанавливается после пандемии. Выкупы облигаций PEPP можно также будет при необходимости возобновлять для противодействия отрицательным шокам, вызванным пандемией.

Совет ЕЦБ также продолжит наблюдение за возможностями финансирования банков и будет следить за тем, чтобы прекращение действий в рамках программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) не препятствовало осуществлению денежно-кредитной политики ЕЦБ. Совет также будет регулярно оценивать вклад целевых кредитных программ в осуществение денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Как предполагает ЕЦБ, льготные условия, действующие в рамках TLTRO-III, прекратят действие в июне следующего года.