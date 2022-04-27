Главы комиссий по иностранным делам призывают освободить Кара-Мурзу

Кара-Мурза был арестован 11 апреля перед своим домом в Москве после того, как дал интервью CNN, котором выступил с критикой в отношении нападения России на Украину. На следующий день ему был назначен арест на 15 суток за неповиновение полиции. 22 апреля российский суд предъявил Кара-Мурзе обвинение на основании нового российского закона, запрещающему распространять «ложную» информацию о Вооруженных Силах России. Теперь его могут отправить в тюрьму на 15 лет.

«Последние обвинения против Владимира Кара-Мурзы являются неприкрытой ложью, цель которой – отвести внимание от преступлений Путина и запугать других смелых россиян, чтобы они не высказывались против Кремля. В 2015 и 2017 гг. Владимир Кара-Мурза пережил два отравления, которые едва не закончились смертью. Поиски виновников привели журналистов-расследователей к российским властям. Поэтому мы глубоко обеспокоены в связи с безопасностью Владимира Кара-Мурзы», – говорится в заявлении руководителей комиссий по иностранным делам.

Они отмечают, что после вторжения России в Украину более 15 000 россиян были задержаны за критику войны, противодействие ей или за выражение мирного протеста против войны. «Кроме того, сотням россиян было предъявлено обвинение на основании того же оруэлловского закона, в нарушении которого обвиняется Владимир Кара-Мурза. Путин и его режим показали, что они готовы нарушить любой внутригосударственный или международный закон, чтобы подавить политическую оппозицию в стране и подчинить себе соседние государства», – отмечается в заявлении.

Председатели комиссий по иностранным делам призывают все демократические государства и союзников выступить против подобного преступного поведения, чтобы защитить права человека в России и во всем мире. «В это тяжелое время вместе со всем свободным миром мы выражаем солидарность как с Украиной, так и с гражданским обществом России. Мы осуждаем жесткое подавление путинским режимом свободы слова и независимых средств массовой информации в России и требуем незамедлительного освобождения Владимира Кара-Мурзы и всех политических заключенных, удерживаемых российским государством», – отмечают председатели комиссий.