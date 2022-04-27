Мэр Таллинна о 9 мая: желающих поднести спичку, к сожалению, стало очень много

«Мы проходим очередной тест на зрелость общества, – подчеркнул он. – Сумеем сохранить спокойствие – пройдем этот тест».

Мэр с сожалением признал, что с разных сторон присутствует желание подливать масло в огонь. «Если вам дорог памятник, возложите цветы и гордо пройдите мимо всяких провокаций», – призвал мэр.

Подробнее в видео, начиная с 23-й минуты.

Фрагмент беседы:

– В преддверии 9 Мая принят Закон о запрете символики, установлены запреты на любые собрания в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Как вы относитесь к подобным ограничениям?

– Во-первых, когда закон уже принят, его нет смысла обсуждать: закон принят – его нужно выполнять. Во-вторых, данный закон ничего нового в правовую базу не внес. Действия, направленные на оправдание и провокацию агрессии, наказуемы уже сейчас. Для этого есть соответствующая законодательная база.

Новый закон был принят, поскольку необходимо дать определенный сигнал обществу, и кого-то он успокоил, а кого-то привел в смятение. В любом случае мы понимаем, что использование той символики, к которой люди привыкли в этот день, запрещено, хотя с точки зрения трактовки закона, это очень спорно. Но так как нет практики, глубокого анализа, то мы не можем это обсуждать, да и не надо это обсуждать.

Надо исходить из того, какой сигнал дает полиция: символика запрещена. Что касается запрета собраний, то нужно понимать, что в сознании людей массовый поход к памятнику воспринимается как мероприятие или большое собрание, но это не так. Когда люди по своей инициативе в свободном режиме приходят к памятнику возлагать цветы, это не является собранием ни с какой точки зрения.

– То есть возлагать цветы не запрещено?

– У людей есть это право. Было бы крайне неправильным отобрать это право, и даже не представляю, как это можно было бы юридически обосновать. Это право у людей остается.

Думаю, что в этом году нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы не было никаких поводов ни для конфликтов, ни для провокаций, ни для вмешательства полиции. Сделать это необходимо во имя этой даты, во имя будущего нашего общества, в том числе - и во имя будущего русскоязычной общины Эстонии.

Самое главное, - и это наш общий интерес, независимо от языка и национальности - чтобы не вспыхнуло никаких конфликтов, не говоря уже о тех событиях, которые имели место 15 лет назад.

Мы проходим очередной тест на зрелость общества. Могут возобладать эмоции, протестные чувства, желание что-то доказать, но никто ничего никому сейчас не докажет. Добиться можно только эскалации и без того очень напряженных отношений в обществе, эскалации конфликта.

Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо всяких провокаций, которые возможны с любых сторон и которые, скорее всего, даже будут.

Настоящее достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти должны выражаться в том, чтобы спокойно и солидно возложить цветы, ни на что не реагировать и вернуться домой.

Если мы общими усилиями будем в состоянии достичь такой ситуации, мы сможем сказать, что наше общество прошло определенный тест на зрелость. Самое главное, - и это общий интерес нашего общества - чтобы не вспыхнула очередная спичка.

Желающих поднести эту спичку, к сожалению, стало очень много. Мы прямо видим, как с разных сторон, есть желание подливать масло в огонь. А кто от этого выиграет, если что-то произойдет?

И, главное, кто больше всего проиграет, если что-то произойдет? Кто окажется виноватым, если что-то произойдет? Независимо от того, с какой стороны полетит первый камень.