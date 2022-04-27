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15 ЛЕТ БРОНЗОВОЙ НОЧИ ⟩ Целью России было как можно более зрелищно и кроваво дестабилизировать Эстонию

Мейнхард Пулк
Целью России было как можно более зрелищно и кроваво дестабилизировать Эстонию
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Беспорядки Бронзовой ночи в центре Таллинна в апреле 2007 года.
Беспорядки Бронзовой ночи в центре Таллинна в апреле 2007 года. Фото: Raigo Pajula

В апреле 2007 года, раньше Грузии, Крыма и остальной Украины кровавые рычаги Кремля в известной мере добрались до Таллинна. 15 лет назад события Бронзовой ночи удалось взять под контроль силами безопасности. Однако Postimees опросил Андруса Ансипа, Яака Аавиксоо и Марину Кальюранд, которые в то время были в гуще событий, чего хотел отхватить на фоне этих событий наш большой восточный сосед.

«Сейчас мы наблюдаем ту же схему, что и в Эстонии, а также в Крыму, Луганске и Донецке», – утверждает Ансип. Сейчас мы больше знаем, но в апреле 2007 года в Эстонии многие считали, что это внутренняя проблема, и отрицали какое-либо вмешательство извне: «Нужно быть глухим и слепым, чтобы это вмешательство извне отрицать!»

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