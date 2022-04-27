15 ЛЕТ БРОНЗОВОЙ НОЧИ ⟩ Целью России было как можно более зрелищно и кроваво дестабилизировать Эстонию

«Сейчас мы наблюдаем ту же схему, что и в Эстонии, а также в Крыму, Луганске и Донецке», – утверждает Ансип. Сейчас мы больше знаем, но в апреле 2007 года в Эстонии многие считали, что это внутренняя проблема, и отрицали какое-либо вмешательство извне: «Нужно быть глухим и слепым, чтобы это вмешательство извне отрицать!»