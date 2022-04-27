В апреле 2007 года, раньше Грузии, Крыма и остальной Украины кровавые рычаги Кремля в известной мере добрались до Таллинна. 15 лет назад события Бронзовой ночи удалось взять под контроль силами безопасности. Однако Postimees опросил Андруса Ансипа, Яака Аавиксоо и Марину Кальюранд, которые в то время были в гуще событий, чего хотел отхватить на фоне этих событий наш большой восточный сосед.
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15 ЛЕТ БРОНЗОВОЙ НОЧИ ⟩ Целью России было как можно более зрелищно и кроваво дестабилизировать Эстонию
Целью России было как можно более зрелищно и кроваво дестабилизировать Эстонию
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