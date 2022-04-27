Российского летчика Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента

Российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США к 20 годам тюрьмы, обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими.

Как заявил российский МИД, обмен состоялся 27 апреля "в результате длительного переговорного процесса".

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов рассказал Интерфаксу, что обмен состоялся "в третьей стране", в настоящее время россиянин направляется домой. Жена Ярошенко, Виктория, уточнила, что обмен ее мужа состоялся в Турции, сейчас он находится в Сочи.

Телеканал "Россия 24" сообщал, что американец Тревер Рид, которого обменяли на Ярошенко, был доставлен в московский аэропорт "Внуково" и сел в самолет.

Адвокат американца Сергей Никитенков заявил Интерфаксу, что Рид не инициировал процедур, связанных с помилованием, вину по своему уголовному делу он не признал.

"Сам факт обмена не связан с каким-либо решением о помиловании. Позиция [Рида] по помилованию вообще не рассматривалась, эта юридическая процедура не запускалась", - рассказал Никитенков.

"С самим фактом обмена он согласен, одобряет его, но при этом он виновным себя не признавал",- сказал адвокат.

За что сидел Ярошенко

Константин Ярошенко работал по разовым контрактам в странах Африки, где занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Он был арестован в Либерии в конце мая 2010 года и спустя два дня экстрадирован в США.

По данным следствия, он планировал контрабандой доставить несколько тонн кокаина из Латинской Америки в Либерию и затем в Гану, откуда часть наркотика предполагалось отправить диппочтой в США.

В 2011 году федеральный суд Нью-Йорка признал россиянина виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков и отправил его в тюрьму на 20 лет.

Осужденный отбывал срок в Форт-Диксе в Нью-Джерси. Адвокаты Ярошенко долгое время добивались согласия американских властей на передачу его в Россию. Сам он неоднократно обращался к российским властям с просьбой о помощи, в 2014 году направил письмо на имя российского президента Владимира Путина.

"Очень прошу вас обратиться к американской стороне и лично президенту США Бараку Обаме с просьбой о моей скорейшей передаче на Родину", - говорилось в письме.

За что сидел Тревор Рид

Бывший морпех, а впоследствии студент, 28-летний гражданин США Тревор Рид был задержан в Москве 16 августа 2019 года.

Согласно материалам следствия, в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие стражи порядка задержали мужчину, посадили его в служебную машину и повезли в отделение полиции.

По пути в отдел задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждали следователи. О том, что задержанный мужчина - уроженец Техаса по имени Тревор Рид, по данным российских властей, выяснилось только в ОВД.

В 2020 году Головинский суд Москвы признал американца виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья, и приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.