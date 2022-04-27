Галерея ⟩ Жители Эстонии несут к посольству РФ флаги, плакаты, цветы, свечи и не только

13 апреля, перед посольством РФ в Таллинне прошла нашумевшая акция протеста, которую позже повторили и в других странах, участницы которой хотели обратить внимание на преступления сексуального характера российских солдат в Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.