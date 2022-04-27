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Галерея ⟩ Жители Эстонии несут к посольству РФ флаги, плакаты, цветы, свечи и не только

rus.postimees.ee
Жители Эстонии несут к посольству РФ флаги, плакаты, цветы, свечи и не только
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В Старом городе Таллинна отрезок улицы, на которой расположено посольство РФ, с начала войны превратился в настоящее протестное арт-пространство: ограждение увешано рисунками и плакатами, на земле лежат цвети и свечи. Особенно бросается в глаза гирлянда из окровавленных трусов, отсылающая к военным преступлениям сексуального характера, которые совершает российская армия в Украине.

13 апреля, перед посольством РФ в Таллинне прошла нашумевшая акция протеста, которую позже повторили и в других странах, участницы которой хотели обратить внимание на преступления сексуального характера российских солдат в Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

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