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Полиция ввела запрет на разжигающие рознь публичные мероприятия по всей Эстонии

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Полиция ввела запрет на разжигающие рознь публичные мероприятия по всей Эстонии
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Георгиевская ленточка. Иллюстративный снимок.
Георгиевская ленточка. Иллюстративный снимок. Фото: Tushin Anton/COVI

Из-за возможных собраний на 9 мая в разных уголках Эстонии, полиция запрещает общественные собрания, которые могут разжигать рознь и где может быть использована символика агрессора. Пока запрет действует до 10 мая.

Подполковник Лыунаской префектуры Андрус Реймаа пояснил, что в последние дни в полицию из разных мест поступили запросы на проведение мероприятий. Данные мероприятия вызывают опасения из-за угрозы разжигания розни и использования символики агрессора. «Чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность жителей, запросы на проведения мероприятия не будут удовлетворены и по всей Эстонии вводится запрет на публичные мероприятия с использованием символики агрессора», - сказал Реймаа.

Он отмечает, что в Эстонии не запрещено почитать память погибших во Второй мировой войне, но это нельзя использовать для разжигания насилия и ненависти между людьми. Почтить память можно и на Военном кладбище 9 мая, цветами и свечами. «Не нужно махать лентами и флагами, которые агрессор использует для оправдания войны в Украине», - добавил полицейский. 

Пока запрет введен до 10 мая, но при необходимости его продлят. К символике агрессора относятся флаги Советского союза, Российской Федерации, георгиевская лента и советская военная форма.

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