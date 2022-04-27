Полиция ввела запрет на разжигающие рознь публичные мероприятия по всей Эстонии

Подполковник Лыунаской префектуры Андрус Реймаа пояснил, что в последние дни в полицию из разных мест поступили запросы на проведение мероприятий. Данные мероприятия вызывают опасения из-за угрозы разжигания розни и использования символики агрессора. «Чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность жителей, запросы на проведения мероприятия не будут удовлетворены и по всей Эстонии вводится запрет на публичные мероприятия с использованием символики агрессора», - сказал Реймаа.

Он отмечает, что в Эстонии не запрещено почитать память погибших во Второй мировой войне, но это нельзя использовать для разжигания насилия и ненависти между людьми. Почтить память можно и на Военном кладбище 9 мая, цветами и свечами. «Не нужно махать лентами и флагами, которые агрессор использует для оправдания войны в Украине», - добавил полицейский.