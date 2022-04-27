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Очередной случай вандализма. На стене бара рисовали символы

rus.postimees.ee
Очередной случай вандализма. На стене бара рисовали символы
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Во вторник вечером, около 17.40, в Центр тревоги позвонил хозяин бара на бульваре Вабадузе в Тарту и сообщил, что увидел по камере видеонаблюдения, как какой-то человек что-то рисует на стенах бара и наружного туалета, пишет Tartu Postimees.

«Опираясь на кадры с камеры наблюдения, звонивший дал очень подробное описание человека и сообщил патрулям о том, в какую сторону нарушитель отправился. Полицейские заметили подходящего под описание человека с другой стороны Арочного моста на Нарвском шоссе. Пьяного мужчину задержали, у него нашли и маркер, и аэрозольную краску, которыми он рисовал призывающие к вражде символы на стене бара», - рассказал представитель Тартуского отдела полиции Тимо Рейнхаль.

Он добавил, что задержанного сначала доставили в отдел полиции для проведения следственных мероприятий, а после в Тартускую тюрьму для вытрезвления. В отношении 38-летнего мужчины начато производство по проступку.

По словам полицейского, в общественном пространстве нет места для выражения своего отношения таким образом: «Для выражения своего мнения есть разные легальные и цивилизованные возможности, но писать на стенах баров разные символы и фразы – это, конечно, не подходящий для этого способ. В данном случае, ведя себя таким образом, человек совершил виновное деяние».

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