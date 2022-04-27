Очередной случай вандализма. На стене бара рисовали символы

«Опираясь на кадры с камеры наблюдения, звонивший дал очень подробное описание человека и сообщил патрулям о том, в какую сторону нарушитель отправился. Полицейские заметили подходящего под описание человека с другой стороны Арочного моста на Нарвском шоссе. Пьяного мужчину задержали, у него нашли и маркер, и аэрозольную краску, которыми он рисовал призывающие к вражде символы на стене бара», - рассказал представитель Тартуского отдела полиции Тимо Рейнхаль.

Он добавил, что задержанного сначала доставили в отдел полиции для проведения следственных мероприятий, а после в Тартускую тюрьму для вытрезвления. В отношении 38-летнего мужчины начато производство по проступку.