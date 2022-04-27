Старейшина волости Отепя: проблема с беженцами – это проблема всего государства, а не волости

В редакцию Postimees обратился человек, который, по его словам, добровольно помогает беженцам, прибывшим в Отепя. «Беженцы прибыли сюда, ничего не имея, у них нет даже одежды», - написал он. Поскольку у меня нет возможность купить одежду для всех, я обратился к волости Отепя. Однако одежда, предлагаемая беженцам, в основном, является непригодными для носки тряпками».

По просьбе беженцев этот человек также посетил волостную управу Отепя, чтобы получить разрешение на то, чтобы дети смогли посещать школу и кружки по интересам – так молодым людям будет психологически легче забыть пережитые ужасы. Однако специалист по образованию волости Яника Лаур сказала помощнику, что дети беженцев не могут учиться в учебных заведениях Отепя. «Она аргументировала это тем, что у беженцев нет определенного места жительства», - было пояснено в письме.