Старейшина волости Отепя Яанус Баркала (партия «Отечество») отвергает обвинения в том, что волость ведет себя с украинскими беженцами бесчеловечно.
Для подписчиков
Старейшина волости Отепя: проблема с беженцами – это проблема всего государства, а не волости
Старейшина волости Отепя: проблема с беженцами – это проблема всего государства, а не волости
В редакцию Postimees обратился человек, который, по его словам, добровольно помогает беженцам, прибывшим в Отепя. «Беженцы прибыли сюда, ничего не имея, у них нет даже одежды», - написал он. Поскольку у меня нет возможность купить одежду для всех, я обратился к волости Отепя. Однако одежда, предлагаемая беженцам, в основном, является непригодными для носки тряпками».