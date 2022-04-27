Равзедка Эстонии: РФ пытается препятствовать поставкам западной военной помощи Украине

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Российская Федерация (РФ) пытается препятствовать поставкам западной военной помощи Украине. Она оказывает политическое давление, в том числе угрожая ядерным оружием. Одновременно с этим, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) мешают поставкам, нанося удары по транспортным коридорам на западе Украины.

Согласно заявлениям некоторых людеров общественного мнения в России, чья позиция практически наверняка согласована с политическим режимом, РФ конфликтует не столько с Украиной, сколько со всем западным сообществом в целом.

РФ предупредила Украину, что она примет меры, если украинцы не прекратят наносить удары по российской территории. В том числе Россия угрожает ударить по правительственным зданиям в Киеве.

В молдавском Приднестровье были совершены атаки на инфраструктурные объекты. По одной из версий, они стали целями саботажа РФ. Разведывательный разведывательный центр Сил обороны не располагает доказательствами причастности России к этим событиям. Впрочем, подобные действия укладываются в логику поведения РФ.

Если версия о диверсии России окажется правдивой, данные атаки следует расценивать в качестве попытки давления как на Молдавию, так и на Украину. Даже если данная операция является блефом, Украина будет вынуждена отвлечь силы и внимание для укрепления западной границы и защиты Одессы.

Харьковское направление (Восток)

На территории России сосредотачиваются дополнительные силы для ударной группировки под Изюмом. Стягиваются как подвижные соединения, так и части поддержки.

Рубеж Донецк – Луганск

Без изменений. Основные боевые действия идут около населенных пунктов Авдеевка и Попасная.

Южное направление

Российские войска продолжают блокировать промышленную зону завода «Азовсталь» в Мариуполе, подвергая украинский гарнизон обстрелам артиллерии и ударам с воздуха.