Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 27 апреля.
Равзедка Эстонии: РФ пытается препятствовать поставкам западной военной помощи Украине
Общая информация:
Российская Федерация (РФ) пытается препятствовать поставкам западной военной помощи Украине. Она оказывает политическое давление, в том числе угрожая ядерным оружием. Одновременно с этим, вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) мешают поставкам, нанося удары по транспортным коридорам на западе Украины.
Согласно заявлениям некоторых людеров общественного мнения в России, чья позиция практически наверняка согласована с политическим режимом, РФ конфликтует не столько с Украиной, сколько со всем западным сообществом в целом.
РФ предупредила Украину, что она примет меры, если украинцы не прекратят наносить удары по российской территории. В том числе Россия угрожает ударить по правительственным зданиям в Киеве.
В молдавском Приднестровье были совершены атаки на инфраструктурные объекты. По одной из версий, они стали целями саботажа РФ. Разведывательный разведывательный центр Сил обороны не располагает доказательствами причастности России к этим событиям. Впрочем, подобные действия укладываются в логику поведения РФ.
Если версия о диверсии России окажется правдивой, данные атаки следует расценивать в качестве попытки давления как на Молдавию, так и на Украину. Даже если данная операция является блефом, Украина будет вынуждена отвлечь силы и внимание для укрепления западной границы и защиты Одессы.
Харьковское направление (Восток)
На территории России сосредотачиваются дополнительные силы для ударной группировки под Изюмом. Стягиваются как подвижные соединения, так и части поддержки.
Рубеж Донецк – Луганск
Без изменений. Основные боевые действия идут около населенных пунктов Авдеевка и Попасная.
Южное направление
Российские войска продолжают блокировать промышленную зону завода «Азовсталь» в Мариуполе, подвергая украинский гарнизон обстрелам артиллерии и ударам с воздуха.
Все еще возможно, что ВС РФ не отказались от планов захвата Николаева.