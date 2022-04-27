Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на Совете законодателей РФ.
"Ответ будет молниеносным": Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию в Украине извне
"Ответ будет молниеносным": Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию в Украине извне
По его словам, все решения по таким ударам в случае угрозы стратегической безопасности приняты, передает РИА «Новости».
«У нас есть для этого все инструменты - такие, какими не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем - мы будем их использовать, если потребуется», - сказал Путин.
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