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"Ответ будет молниеносным": Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию в Украине извне

rus.postimees.ee
"Ответ будет молниеносным": Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию в Украине извне
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev

Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, то удары будут молниеносными, заявил президент России Владимир Путин на Совете законодателей РФ.

По его словам, все решения по таким ударам в случае угрозы стратегической безопасности приняты, передает РИА «Новости».

«У нас есть для этого все инструменты - такие, какими не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем - мы будем их использовать, если потребуется», - сказал Путин.

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