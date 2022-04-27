Издание The Independent опубликовало зарплаты пилотов Формулы-1 на сезон-2022, сообщает «Чемпионат».
Обнародованы зарплаты гонщиков Формулы-1 на этот сезон
Самый большой гонорар получат лидеры предыдущего чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Зарплаты пилотов Формулы-1 на сезон-2022:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — £ 40 млн.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — £ 40 млн.
3. Фернандо Алонсо («Альпин») — £ 15 млн.
4. Ландо Норрис («Макларен») — £ 12 млн.
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — £ 11 млн.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») — £ 11 млн.
7. Шарль Леклер («Феррари») — £ 9 млн.
8. Карлос Сайнс («Феррари») — £ 7 млн.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — £ 7 млн.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — £ 7 млн.
11. Серхио Перес («Ред Булл») — £ 6 млн.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — £ 4,8 млн.
13. Джордж Расселл («Мерседес») — £ 4 млн.
13. Эстебан Окон («Альпин») — £ 4 млн.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — £ 4 млн.
16. Алекс Албон («Уильямс») — £ 1,5 млн.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — £ 730,800.
17. Мик Шумахер («Хаас») — £ 730,800.
17. Николас Латифи («Уильямс») — £ 730,800.
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — £ 364,900.