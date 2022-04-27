Министр финансов говорит, что составление бюджета в правительстве прошло в этот раз без больших споров, и деньги пойдут как раз на то, на что и должны в условиях военного времени. От производства в парламенте, по ее оценке, можно ожидать чего угодно.
Для подписчиков
Министр финансов: распределяя деньги перед выборами, следует сохранять холодный ум и спокойный настрой
Министр финансов: распределяя деньги перед выборами, следует сохранять холодный ум и спокойный настрой
– Верно ли, что этот, более чем 700-миллионный, бюджет сформирован по принципу, чтобы именно столько, сколько необходимо, и так мало, насколько возможно?