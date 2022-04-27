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Министр финансов: распределяя деньги перед выборами, следует сохранять холодный ум и спокойный настрой

Улла Лянтс
Министр финансов: распределяя деньги перед выборами, следует сохранять холодный ум и спокойный настрой
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Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус надеется, что Рийгикогу примет дополнительный бюджет в мае.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус надеется, что Рийгикогу примет дополнительный бюджет в мае. Фото: Remo Tõnismäe

Министр финансов говорит, что составление бюджета в правительстве прошло в этот раз без больших споров, и деньги пойдут как раз на то, на что и должны в условиях военного времени. От производства в парламенте, по ее оценке, можно ожидать чего угодно.

– Верно ли, что этот, более чем 700-миллионный, бюджет сформирован по принципу, чтобы именно столько, сколько необходимо, и так мало, насколько возможно?

– На посту министра финансов я, составляя уже третий бюджет за короткое время, действительно должна была следить, чтобы все потребности, исходящие напрямую от войны, были покрыты. Дополнительный бюджет сам по себе является экстраординарным документом, и всегда выходит так, что когда планируются дополнительные денежные обязательства, у всех очень много идей. Учитывая то, что нас ожидает сложное время, приходилось тщательно взвешивать и следить, чтобы каждое евро налогоплательщика было использовано самым целесообразным образом. Мы смогли удерживать это в фокусе, составляя весь 732-миллионный дополнительный бюджет, все расходы которого действительно направлены на смягчение воздействия войны, решить другие заботы при помощи этого бюджета невозможно.

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