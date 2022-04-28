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Шведе: НАТО не является стороной конфликта, а просто помогает Украине защищаться от агрессии

Павел Соболев
Шведе: НАТО не является стороной конфликта, а просто помогает Украине защищаться от агрессии
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  • Усиление восточного фланга НАТО началось сразу после нападения России на Украину
  • Выучка военных Швеции и Финляндии такова, что вступление этих стран в НАТО только усилит альянс
  • НАТО ни в коем случае не хочет способствовать развязыванию глобальной войны

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, советник Министерства обороны Эстонии, контр-адмирал Игорь Шведе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся усиления восточного крыла НАТО и реакции России на оружейные поставки для украинской армии, осуществляющиеся странами альянса.

- В начале этой недели в Берлине премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Каллас подчеркнула необходимость быстрых изменений в позиции НАТО в области обороны и сдерживания, включая необходимость принятия мер по укреплению восточного крыла НАТО. Каллас сказала, что Эстония очень рассчитывает, что в июне на саммите НАТО Германия поддержит видение Балтийских стран, согласно которому этим странам нужно постоянное расширенное присутствие сил НАТО на суше, в небе и на море. На какие решения мадридского саммита НАТО в отношении увеличения постоянного контингента сил союзников может рассчитывать Эстония?

- Агрессия России в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью в Европе. Сразу после начала агрессии страны НАТО провели активные консультации и согласились с тем, что восточный фланг НАТО нуждается в усилении. Также были выработаны дополнительные меры по сдерживанию возможной агрессии России.

Было принято решение усилить контингенты сил НАТО на восточном фланге. Многие меры уже приняты. Сразу после нападения на Украину руководством НАТО на политическом уровне были предприняты конкретные шаги, на основании которых увеличилось присутствие на восточном фланге сухопутных подразделений, в том числе — и в Эстонии. В Эстонию уже прибыли дополнительные подразделения британских, французских, датских военнослужащих, в Эстонию прибыли дополнительные самолеты. Сейчас наше небо охраняют французские и бельгийские военно-воздушные силы.

Также было принято решение о проведении анализа дополнительных мер сдерживания, которые могут лучше защитить восточную часть альянса, анализа того, что нужно сделать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эстония надеется, что сюда еще прибудут дополнительные подразделения, которые обеспечат защиту на суше, на море и в воздухе. О конкретных количествах говорить пока рано. Эстония проанализировала ситуацию и сделала свои предложения. Сейчас идут консультации в структурах НАТО, консультации с нашими союзниками. Мы будем договариваться и пытаться найти оптимальный вариант для необходимого усиления.

- Финский таблоид Iltalehti и шведский таблоид Expressen сообщили на днях, что премьер-министры Швеции и Финляндии планируют встретиться на третьей неделе мая и официально объявить о желании двух стран вступить в НАТО. Если Швеция и Финляндия официально объявят о желании вступить в альянс уже в мае, то какое-то формальное решение об их кандидатурах может быть принято на очередном саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Военные эксперты постоянно говорят, что Швецию и Финляндию можно будет принять в альянс очень быстро. Насколько важным событием для укрепления безопасности Эстонии и других Балтийских стран стало бы вступление Финляндии и Швеции в НАТО?

- Решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО будут суверенными решениями этих стран. Нужно сказать, что отношение к интеграции в НАТО у жителей Швеции и Финляндии существенно изменилось после российского нападения на Украину. Сейчас в этих странах ведутся активные дискуссии по этой теме. Ожидается, что решение может быть принято через месяц, после чего уже начнутся переговоры с НАТО.

Что это означает на практике? Финляндия и Швеция — это демократические страны с очень хорошей экономикой и очень хорошими вооруженными силами. Эти страны обладают современными армиями с современной техникой и с современными вооружениями. С очень хорошей выучкой личного состава. Обе страны увеличивают свои военные расходы. Также эти две страны активно сотрудничают с НАТО и готовы для взаимодействия с силами альянса уже сейчас. Так что если будет принято политическое решение, интегрирование Финляндии и Швеции в НАТО, по моему мнению, не потребует каких-то больших усилий и существенных затрат по времени. Это будет большое изменение в географии НАТО. Очень большие изменения произойдут в регионе Балтийского моря, в Заполярье, в целом в Северной Европе. Конечно, Эстония поддерживает вступление этих стран в НАТО. Это очень близкие для нас страны, в том числе и в самом прямом смысле.

- Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил во вторник, что Украина имеет законное право наносить удары по путям снабжения российских войск на территории России. Также Хиппи отметил, что некоторые полученные Украиной от Великобритании и других западных стран виды вооружений имеют соответствующую дальнобойность. Глава британского МИДа Лиз Трасс призвала западные страны начать поставлять танки и самолеты Киеву, а также сказала, что Запад должен помочь Украине изгнать российские войска со всей украинской территории, включая Крым. Можно ли сказать, что страны НАТО не только больше не осторожничают с поставками вооружений Украине, но и откровеннно подчеркивают свою готовность предоставлять украинской армии самое современное и мощное оружие? Кажется, НАТО больше не беспокоит, что Россия может начать воспринимать страны альянса участниками конфликта?

- Нужно не забывать о том, что НАТО — это оборонительный альянс. Поэтому любую войну НАТО анализирует очень тщательно, очень внимательно изучает все риски, которые эта война может влечь для государств НАТО. Так что совершенно естественно, что НАТО анализирует и возможную реакцию России на ту помощь, которую страны альянса оказывают Украине. НАТО, разумеется, не хочет развязывать крупномасштабную войну, которая может вылиться и в ядерную. В то же самое время НАТО однозначно поддерживает Украину, потому что каждое суверенное государство может защищать себя от агрессии всеми имеющимися у него законными средствами.

НАТО поддерживает защиту Украины от агрессии России, НАТО делает это политическими, гуманитарными и практическими методами. Кроме того, страны НАТО поставляют Украине оружие. Сначала это были в большинстве своем поставки оборонительного вооружения, легких видов оружия, теперь же все больше поставляется тяжелое вооружение. Эти усилия очень хорошо координируются и при этом видно, что у стран НАТО есть готовность передавать все более серьезное оружие, включая средства ПВО, противотанковые системы, противокорабельные ракеты. Также поставляется медицинское оборудование. НАТО делает эти поставки, внимательно следит, как реагирует на них Россия, но при этом НАТО не видит себя стороной конфликта. НАТО просто помогает Украине защищать себя от агрессии.

- Советник президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за последними атаками на инфраструктуру в приграничных регионах России стоит Киев. Подоляк заявил, что Белгородская, Воронежская, Курская области России теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как демилитаризация, поскольку в этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику российской армии, и взрываются склады боеприпасов. Можно ли ожидать после таких ударов изменений в отношении к войне среди российского населения?

- Я думаю, что советник президента Украины дал очень точную оценку изменениям в военной обстановке. Как говорится, что посеешь, то пожнешь. Украина имеет полное право защищать себя от агрессии России, и делать это и на территории России. Трудно сказать, изменят ли такие удары отношение россиян к войне, но они позволят им почувствовать, что такое на самом деле война. Когда война придет к самим россиянам, она перестанет восприниматься ими абстрактно. И я надеюсь, что в этом случае россияне смогут дать происходящему адекватную оценку. И даже, возможно, через определенный период времени те россияне, которые поддерживали войну, действительно изменят свое отношение к ней.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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