Министерство обороны Великобритании заявило, что Украина имеет законное право наносить удары по путям снабжения российских войск на территории России и что некоторые полученные Украиной от Великобритании и других стран вооружения позволяют это делать. НАТО больше не беспокоит, что РФ может начать воспринимать страны альянса участниками конфликта? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с советником Министерства обороны Эстонии, контр-адмиралом Игорем Шведе.
Студия Postimees: насколько реальной становится угроза прямого столкновения НАТО и РФ?
- В начале этой недели премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После встречи Каллас сказала, что Эстония очень рассчитывает, что в июне на саммите НАТО Германия поддержит видение Балтийских стран, согласно которому этим странам нужно расширенное постоянное присутствие сил НАТО на суше, в небе и на море. На какие решения мадридского саммита НАТО в отношении увеличения постоянного контингента сил союзников может рассчитывать Эстония?
- Финский таблоид Iltalehti и шведский таблоид Expressen сообщили на днях, что премьер-министры Швеции и Финляндии планируют встретиться на третьей неделе мая и официально объявить о желании двух стран вступить в НАТО. Насколько важным событием для укрепления безопасности Эстонии и других Балтийских стран стало бы вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс?
- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО. Он назвал происходящее историческим моментом. По словам Кулебы, ситуация перешла в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал: перевод армии Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. Слышат ли эти сигналы в Кремле? Могут ли он остудить военный пыл Владимира Путина, на словах грозящего Западу «молниеносными ответами»?
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