Студия Postimees: насколько реальной становится угроза прямого столкновения НАТО и РФ?

- В начале этой недели премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После встречи Каллас сказала, что Эстония очень рассчитывает, что в июне на саммите НАТО Германия поддержит видение Балтийских стран, согласно которому этим странам нужно расширенное постоянное присутствие сил НАТО на суше, в небе и на море. На какие решения мадридского саммита НАТО в отношении увеличения постоянного контингента сил союзников может рассчитывать Эстония?

- Финский таблоид Iltalehti и шведский таблоид Expressen сообщили на днях, что премьер-министры Швеции и Финляндии планируют встретиться на третьей неделе мая и официально объявить о желании двух стран вступить в НАТО. Насколько важным событием для укрепления безопасности Эстонии и других Балтийских стран стало бы вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО. Он назвал происходящее историческим моментом. По словам Кулебы, ситуация перешла в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал: перевод армии Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. Слышат ли эти сигналы в Кремле? Могут ли он остудить военный пыл Владимира Путина, на словах грозящего Западу «молниеносными ответами»?