Ср, 27.04.2022
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Фото ⟩ В Пярну в результате столкновения двух автомобилей один перевернулся на крышу

Кристо Ниглас
В Пярну в результате столкновения двух автомобилей один перевернулся на крышу
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Полиция Пярну в среду, после 17 часов получила сообщение, что в Пярну на Эхитаяте-теэ, близ моста Папанийду произошло столкновение двух автомобилей, пишет Pärnu Postimees.

По предварительным данным, автомобиль Mazda въехал в автомобиль Toyota на перекрестке Эхитаяте-теэ и Таммисте-теэ. В результате столкновения Mazda перевернулась на крышу. Пресс-секретарь полиции Бритта Сепп сказала, что в ДТП никто не пострадал. Участники аварии обратятся в страховую.

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