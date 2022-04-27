Фото ⟩ В Пярну в результате столкновения двух автомобилей один перевернулся на крышу

По предварительным данным, автомобиль Mazda въехал в автомобиль Toyota на перекрестке Эхитаяте-теэ и Таммисте-теэ. В результате столкновения Mazda перевернулась на крышу. Пресс-секретарь полиции Бритта Сепп сказала, что в ДТП никто не пострадал. Участники аварии обратятся в страховую.