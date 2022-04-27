Пакоста: а должны ли мы вообще беречь и сохранять Горхолл?

По словам Пакоста, которая приступит к работе на посту гендиректора Департамента охраны памятников старины 1 июля, нынешнее состояние Горхолла может поставить под вопрос его статус объекта представляющего культурную ценность. Однако Пакоста подчеркивает, что это ее личное мнение и окончательное решение предстоит принять сообща.

«Там все-таки бетонные панели, в них арматура, которая со временем ржавеет. Эксперты уже не раз говорили о том, что это большая проблема. Если конструкции одного здания в свое время были возведены настолько быстро и небрежно, что сегодня само строение находится в опасном состоянии, должны ли мы сохранять и беречь его, как культурную ценность государства?», - отметила Лийза Пакоста.