Вице-президент российского государственного Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что покинул Россию и вступил в киевскую тероборону, чтобы с оружием в руках защищать Украину, пишет Postimees.
"Хочу искупления": топ-менеджер Газпромбанка покинул Россию и стал защищать Киев
Об этом он рассказал в интервью The Insider, передает zerkalo42.
Находящийся в Киеве Волобуев заявил, что по национальности он украинец, родился в городе Ахтырка Сумской области, и поэтому не смог продолжать наблюдать за поведением России со стороны.
«Это как искупление. Хочу себя отмыть от российского прошлого. Хочу оставаться в Украине до победы», – заверил он.
Вице-президент Газпромбанка рассказал, как его отец месяц прожил в холодном подвале Ахтырки, и подтвердил, что война России в Украине – это международное преступление.
Волобуев также признал, что убивает украинцев, ворует унитазы и насилует женщин вовсе не Путин. «Это и есть российский народ. И хотя я по национальности украинец, я также несу ответственность. Мне стыдно, и я буду раскаиваться во грехе до конца жизни потому, что на мне двойная ответственность», – сказал Волобуев.
Игорь Волобуев работал в системе российского газового гиганта Газпрома 33 года. В России он никому не объявил, куда и почему он едет. Из Москвы он полетел в Стамбул, и оттуда в Ригу, откуда отправился через Польшу в Украину. Он признал, что человеку с российским паспортом очень сложно пересечь границу, и об этом он планирует рассказать когда-нибудь потом.