"Хочу искупления": топ-менеджер Газпромбанка покинул Россию и стал защищать Киев

Об этом он рассказал в интервью The Insider, передает zerkalo42.

Находящийся в Киеве Волобуев заявил, что по национальности он украинец, родился в городе Ахтырка Сумской области, и поэтому не смог продолжать наблюдать за поведением России со стороны.

«Это как искупление. Хочу себя отмыть от российского прошлого. Хочу оставаться в Украине до победы», – заверил он.

Вице-президент Газпромбанка рассказал, как его отец месяц прожил в холодном подвале Ахтырки, и подтвердил, что война России в Украине – это международное преступление.

Волобуев также признал, что убивает украинцев, ворует унитазы и насилует женщин вовсе не Путин. «Это и есть российский народ. И хотя я по национальности украинец, я также несу ответственность. Мне стыдно, и я буду раскаиваться во грехе до конца жизни потому, что на мне двойная ответственность», – сказал Волобуев.